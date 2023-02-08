一輛紅色BMW M3硬頂敞篷車今（8）在前往南橫，行經花蓮壽豐某加油站時，剛加完油準備行駛時，突遭後方一輛大貨車「硬上」。（翻攝畫面）

一輛紅色BMW M3硬頂敞篷車今（8）前往南橫，行經花蓮壽豐某加油站，剛加完油準備離開時，突遭後方一輛大貨車「硬上」，大貨車車頭壓在BMW右車身，造成車身破洞、全是刮痕，初估修車費達40萬，車主事後PO文無奈說「在加油站加油，靜止不動被柯博文攻擊」。

該網友在臉書「爆廢公社」曝光事故照，只見該輛紅色BMW M3在加油站加油時，遭後一輛35公噸重大貨車從後方「硬騎上」，貨車的右車頭直接壓在BMW左車頭，造成BMW車身滿是刮痕，部分板金甚至破損、掀起，原PO說「在加油站加油，靜止不動被柯博文攻擊」。

一輛紅色BMW M3硬頂敞篷車今（8）在前往南橫，行經花蓮壽豐某加油站時，剛加完油準備行駛時，突遭後方一輛大貨車「硬上」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

據記者爆料網指出，高姓車主稱這輛紅色BMW M3硬頂敞篷車是07年款式，兩年前因車友割愛，他買下後相當珍藏，偶爾開出門與家人兜風，沒想到今載家人出遊要去南橫，行經花蓮壽豐去加油，車子靜止不動，停在一旁的曳引車加完油準備離開，大車才起步，居然刮傷他的車。

車主稱車損包括左前葉子板、左前門、左側電子式頭燈、左前輪原廠M 19吋輪框、正M版後視鏡以及米其林PS4S輪胎，維修費初估40萬；其他網友留言「好險人沒事，柯博文往駕駛座過來壓迫感一定極大」、「維修費對於你來講，應該只是零頭而已吧」、「加個油也有事」。