每個人的運勢都不一樣，在每段時間也會出現不同變化。《靈匣網》分享2023卯兔年求財不容易的5星座，他們會為了生活而奔走，例如金牛座將會面臨負債問題，射手座則是水逆期長，投資稍不慎就會出現大損失，還可能被朋友背叛。

1、金牛座

金牛座今年運勢並不順利，他們個性固執又保守，喜歡按部就班的生活，不太能聽進別人的意見，所以在事業與投資中容易有損失，今年他們賺錢能力變差，所幸之前節儉度日，因此還應付得來，不過長期面臨經濟壓力，容易讓他們自亂陣腳，導致麻煩纏身，甚至出現負債問題，建議金牛座多參考別人意見，尤其是投資方面，解決問題時也別太死板。

2、牡羊座

牡羊座今年事業運極佳，工作上會變得比較輕鬆，甚至還有升遷的機會，獲得主管賞識，不過財運卻不順利，由於兇星作亂，導致他們會遇到一些麻煩，導致生活支出變大，甚至出現倒貼的狀況，而且這一階段容易得罪他人，人際關係也出現問題，遇到困境時孤立無援，建議牡羊座要多一點耐心，脾氣收斂一些，遇到問題時才更容易解決。

3、獅子座

獅子座綜合運勢不錯，但財運比較不穩定，由於非常愛面子，所以他們在外表與內在投資，非常捨得花錢，雖然他們組織能力強，做起事來能顧及大局，不過經常打腫臉充胖子，就算能力不足也要硬撐，今年還出現衝動消費的狀況，加重自己的經濟負擔，還可能遇到被朋友騙錢，建議獅子座別太愛面子，應學習如何節儉，也別盲目投資。

4、處女座

處女座今年運勢不如意，對於追求完美的他們，會帶來莫大的打擊，他們會為生活、事業、感情訂下目標，但兔年所有計畫都會被擱置，讓處女座感到疲憊，而且問題接二連三的發生，甚至還會遇到小人來搗亂，建議處女座打起精神，適時放棄一些不切實際的想法，並保持積極樂觀的態度，許多問題都會得到解決。

5、射手座

射手座迎來水逆階段，會出現較長的消沉期，投資方面稍有不慎，就會出現巨大損失，此外還有人際關係問題，他們對朋友一向講義氣，但有時心直口快，可能被朋友厭惡，甚至是背叛，雖然射手座處理事情能力極佳，但遇到不順的狀況時，心情還是會受到影響，讓行動力大打折扣，建議他們這一階段做事要謹慎，度過水逆後會迎來順境，別輕易灰心。