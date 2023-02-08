生活中不乏會遇見「敏感型鄰居」，然而在桃竹地區就有社區的公告讓住戶們看了相當傻眼。（讀者提供）

日前藝人隋棠遭樓下鄰居指控「放任小孩嬉鬧跑跳，製造噪音擾鄰」事件，隋棠後來也在臉書發千字文反擊，瞬間讓風向逆轉；不少人在生活中會遇到「敏感鄰居」，在桃竹地區有1處社區大樓管委會的公告，其中有住戶因「赤腳後腳跟走路很大聲」遭投訴，還有住戶健身時「會突然拍手」，一查原來是用手機在看不雅照，另外還有「手機鬧鐘震動聲」影響鄰居無法入睡等內容讓住戶們全看傻。

從3張公告內容可見，第一張公告在去年11月22日，有社區住戶因鄰居「赤腳後腳跟走路很大聲」，半夜會驚醒該住戶，因此建議「請穿拖鞋走路輕聲走」，第二張公告於去年12月11日，其內容為有住戶反映健身房有住戶「跑步時會時不時拍手，嚇到同在跑步的住戶」，且後來發現該運動的住戶是在泳手機看不雅照，嚇得住戶老婆都不敢下來健身。

第三張公告則是於去年12月25日寫著因為每位住戶作息時間不同，有些住戶鬧鐘設定早上五點多，或是更早時間，並認為當手機鬧鐘響起時，請盡速關閉，不要讓手機震動聲持續震動聲音不聞不問幾小時，吵得隔壁、樓下鄰居無法入睡。

該社區公告還表示，因為社區屬於集合式住宅，為維護社區優質休憩品質，對於「鬧鐘不關」造成擾鄰事件請以「同理心思考」，以免影響周遭鄰居。

生活中不乏會遇見「敏感型鄰居」，然而在桃竹地區就有社區的公告讓住戶們看了相當傻眼。（讀者提供）