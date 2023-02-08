國民黨「世代交替」呼聲甚囂塵上，也引發世代之間紛爭，資深議員秦慧珠就批評表態參選立委的議員徐巧芯「小雞亂叫」。徐巧芯今大氣回應，她會尊重秦慧珠的說法，如果秦覺得再多罵3天會更爽的話也沒關係。她也強調，帶職參選立委是為了能贏，若沒有議員身分和民眾間互動變少，較難爭取多數民眾支持，畢竟她得面臨黨內初選。

徐巧芯今於節目《新聞不芹菜》上接受媒體人黃光芹專訪，針對秦慧珠罵她「小雞亂叫」一事，徐巧芯無辜表示，她不太知道為什麼秦要這樣說，因為兩人在地方上相遇，她對秦都滿有禮貌的，發言也沒有到沒水準的地步，「我這個人講話一向比較刺激一點，會有很多標題，可是好像沒有到沒水準，那我就尊重他的說法」。

徐巧芯直言，如果秦慧珠覺得多罵她2天或3天會覺得更爽，那沒有關係，因為自己不會因為這樣少一塊肉，不是玻璃心的人，完全不會因為別人批評就生氣。

至於是否要辭去議員選立委，徐巧芯直說「不可能」，因為連有沒有門票都不知道，就算初選過了還有非常多狀況，要看當時情況來決定，選戰節奏是浮動的，且得顧慮其他議員，畢竟有相同的帶職參選情況的人很多，若她跳出來辭職，其他議員就會想說「那我怎麼辦？」如此便好像在挖洞給別人跳，這事她做不來，也算是她的紅線。

另外，黃光芹也提及，前民進黨議員阮昭雄、何博文、李坤城等人宣布選立委後，都把議員棒子交給黨內新秀，國民黨內羅智強也是，那為何徐會選擇帶職參選？徐巧芯解釋，民進黨是派系主導，每個人都有派系支持，代表背後有資源力挺，但她沒有，只有自己一個人。

徐巧芯還說，不能拿前總統馬英九相提並論，因為馬屬於不沾鍋類型，國民黨沒派系，人人只能靠自己，若不是在議員位置往上參選，是連挑戰的機會都沒有，因為若沒有議員身分，連在地方上面辦活動都無法，也沒有里長理會，無法登門拜訪談合作，有活動也無法上台致詞，「幾乎就跟普通人一樣」。

徐巧芯指出，他們要面臨黨內初選，服務要更上一層樓，最重要是能不能爭取多數民眾支持，若因為不當議員而變少，就能理解為何不願意辭議員。她強調，若有人批評她是提前落跑都願意承受，更不會道貌岸然的說自己沒有落跑，每個選擇都一定會負擔批評，但她要告訴大家，他們的選擇是為了能贏。