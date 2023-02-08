39歲女星陳妍希2011年憑著電影《那些年，我們一起追的女孩》沈佳宜一角爆紅，綁著高馬尾的清純模樣，迷倒萬千少年，被封為國民初戀，如今多年過去她再次綁起高馬尾，幾乎沒有太大變化的美貌，讓網友都驚艷不已。

陳妍希近日擔任戀愛陸綜《半熟戀人2》觀察員，她也在微博發文宣傳，並附上4張美照，只見她穿上毛衣搭皮短褲，腳踩黑色短靴，綁著「高馬尾」的她對鏡頭露出甜笑，青春俏麗模樣，宛如當年的「沈佳宜」，好狀態根本看不出歲月變化。

陳妍希高馬尾造型依舊活潑俏麗。（圖／取自陳妍希微博）

陳妍希近40歲仍保養得宜。（圖／取自陳妍希微博）

「青春活力四射」、「馬尾造型的妍希，捨妳其誰？」、「這姐看著回春了？」、「真的好好看，看起來還是元氣滿滿的」、「一點都不像要40歲的人，好漂亮可愛」、「怎麼一直都是這麼年輕漂亮，一點都不顯老」。

陳妍希這次參加《半熟戀人2》，也談到和陳曉的婚姻細節，她透露自己很獨立，夫妻之間反而是陳曉比較依賴她，但她也非常喜歡被老公依賴的感覺，所以兩人性格互補，加上婚後仍會經營和營造儀式感，也讓網友表示難怪他們的婚姻可以如此幸福甜蜜、長長久久。