利多不斷的向榮，日前才獲燁輝集團透過私募案以2.08億入股，取得14.45％股權，此次治療膝骨關節炎臨床三期獲准執行，預計未來可望加入義大醫院進行臨床，備受關注！

向榮以人類異體脂肪來源間質幹細胞新藥ELIXCYTE治療膝骨關節炎臨床案已完成第I/II期試驗，臨床顯示注射ELIXCYTE相較於對照組較早減輕病患疼痛及僵硬感，且其療效的持久性亦顯著長於對照組。

此I/II期臨床結果並已於2021年10月30日發表於國際期刊Stem Cell Research & Therapy。

向榮表示，幹細胞具有再生、分化及修護的潛力，因此對於廣大飽受退化性關節炎的病患族群實為值得期待的再生醫學療法。

向榮的幹細胞新藥ELIXCYTE，用於治療慢性腎臟病之臨床案，是國內第一個同時通過美國FDA及台灣TFDA核准執行之幹細胞臨床試驗案，該案亦已完成臨床第I/II期試驗之收案，預計2023年解盲。

該臨床試驗用藥ELIXCYTE於2021年獲得衛福部與經濟部共同舉辦之國家級「藥物科技研究發展獎」藥品類第一名金質獎的肯定，為目前唯一獲得金質獎肯定的細胞新藥。

向榮與國內各大醫院針對退化性關節炎及困難傷口合作特管辦法的治療，目前特管辦法困難傷口已通過的醫院有新光醫院；退化性關節炎通過的醫院為林口長庚、雙和、三總、景美及高雄長庚醫院的自體細胞治療退化性關節炎，可立即提供退化性關節炎患者一種突破且具潛力的治療方式。

除此之外，向榮旗下尚有視網膜退化性疾病及困難傷口的臨床開發探討，是國內異體脂肪幹細胞新藥研發的先驅者。

除此之外，向榮生技亦與國內各大醫院針對退化性關節炎及困難傷口合作特管辦法的治療，目前特管辦法困難傷口已通過的醫院有新光醫療財團法人新光吳火獅紀念醫院；退化性關節炎通過的醫院為林口長庚醫院、雙和醫院、三軍總醫院、景美醫院及高雄長庚醫院的自體細胞治療退化性關節炎，可立即提供退化性關節炎患者一種突破且具潛力的治療方式。