由國際愛滋病學會（International AIDS Society）於2016年發起的《我和我的健康照護者》活動，今年在台灣舉行第二屆，即日起開放報名，希望為「愛滋零歧視與去污名」服務的醫師、藥師、護理師、診所員工、心理師等第一線的健康照護者致上表揚與謝意，並且讓社會大眾更進一步認識愛滋照護的真實故事與面貌。

去年（2022）台灣首屆《我和我的健康照護者》共遴選出4組優勝組合，並被邀請至國際愛滋大會受贈予以表揚。台灣關愛基金會副執行長馮一凡表示，感染者就像健康照護者的鏡子，讓我們了解愛滋污名與歧視所帶來的負面影響，而透過健康照護者們的努力所帶來的正向改變，正視並積極對抗愛滋污名與歧視，我們將能夠戰勝愛滋。

優勝組合代表、台大醫院個管師陳伶雅說「HIV感染者真的就是一般人！」因為這個人平常的身分才會是他生活中的絕大多數，而HIV感染者的身分只是非常小的一塊。十年來站在醫療第一線，她說，已經可以感受到台灣在醫藥上的大幅進步，但要讓更多人站在照護者的角度和感染者們並肩向前，這部分還需要努力。

阿威（化名）是長期愛滋感染者，癌症末期，需要接受連續35次的化療，家屬在尋求資源協助時卻不斷因愛滋感染者身分問題碰壁；小琪（化名）為糖尿病患者，併發慢性病狀後需將雙腳截肢，並同時遭遇同居男友施暴等情形，又因疫情而喪失賴以維生的工作，在找尋照護資源時，因女性感染者身分而處處不順利。

馮一凡表示，台灣的愛滋健康照護服務已經領先全球，達成「90-94-95」的優越表現，意即有94％的感染者有接受良好醫療照顧，其中95％的感染者病毒量已有效受到抑制。若能真正打破對於愛滋的汙名與歧視，讓愛滋不再會是眾多照護場域第一篩選或排除的要件時，才能真正達到友善且有效的醫療環境。

即日起至2023年3月31日（五），誠摯地邀請愛滋感染者及受愛滋病毒影響族群，提名您在個人愛滋醫療經驗中，曾陪您一起戰勝愛滋污名與歧視的健康照護者，並且讓您與您的健康照護者，能夠有機會接受表揚，並讓您們的故事成為「促進提供愛滋零歧視與去污名醫療服務」的重要關鍵。詳細活動及報名方式請見《我和我的健康照護者》官方網站（http://bit.ly/3HyUCyS）。

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