無負擔飲食當道，家樂福領先所有通路，自製烘焙系列不使用添加物，不講求快速便利，使用純淨的原料配方，寧可多花點時間發酵，做出來的麵包也一樣可以細緻柔軟、香氣四溢、美味好吃，讓全家人都吃得健康又安心，不必再擔心坊間許多麵包、吐司的營養標示裡面，列出那一長串看起來像是外星文的食品添加物。

家樂福A.A.無添加自製烘焙麵包、吐司使用新鮮酵母，吃得到原始的風味，選用紐西蘭天然奶油，且使用中種法，低溫發酵18小時，長時間發酵技術，達到細緻柔軟的口感，少了鮮味劑、漂白劑、人工色素等食品添加物，多了健康與美味。 賢能的主婦們，不需要再替每天的早餐傷腦筋了，只要前一晚到家樂福選購A.A.無添加自製烘焙麵包、吐司，輕輕鬆鬆，就能準備好隔天早上的早餐囉。

在家樂福A.A.無添加自製烘焙上面的藍色小圓圈標章，就是「AA無添加驗證標章」，A.A.為Anti Additive的縮寫，意指「無添加物」，取得這標章即代表透過第三方專業機構認可，為了取得「無添加驗證標章」，食品必須符合無添加驗證原則，包括不使用添加物來改變食物口感、縮短食品製作時間和延長食物保存期限等，讓消費者享受美食之餘，更兼顧健康。

家樂福A.A.無添加自製烘焙有各式各樣的品項選擇，不論喜歡甜的、鹹的，台式或者歐式，口味麵包或者漢堡吐司，到家樂福都能找到喜歡吃的麵包，不僅美味，更是使用純淨食材，符合AA無添加驗證標章的健康烘焙品，面對琳琅滿目的麵包，不知道怎麼選擇嗎？不妨參考網友推薦，用健康美味的麵包，補充一整天的滿滿活力。

網友大推家樂福自製白吐司，表示使用不含維生素C、澱粉液化酵素及脂肪分解酵素的100％無添加物麵粉，由紐西蘭全年牧草飼牛的純淨乳源製成的紐西蘭天然奶油，並使用中種法低溫發酵18小時，長時間的發酵，保有原始麥香並達到細緻柔軟的口感。加上生菜與各種餡料，做成熱壓三明治，口味一點都不輸咖啡館。

漢堡包六入也頗受青睞，網友表示，得到100％無添加認證，百分之百無添加最高等級的漢堡包，加上漢堡肉、鮪魚餡，搭配起司、生菜與煎蛋，就是蛋白質、維生素與澱粉類都照顧到，營養滿點、健康美味的早餐漢堡了。