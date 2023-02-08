摩根投信董事長唐德瑜表示，在基金產業多年來的推動下，現在只要講到基金投資，許多人都會優先聯想到「定期定額」，可見「定期定額」是國人較為習慣的理財方式；而且這種方式慢慢也從共同基金擴大到其他理財商品，而且，在普惠金融的原則下，讓更多投資人可以參與定期定額基金，也是摩根資產管理深耕台灣的目標之一。

唐德瑜表示，雖然投資人在網路上自主交易的趨勢已愈來愈明顯，但全台境內、外基金加總的數量卻超過三千檔(投信投顧公會，境內基金統計至2022年12月，境外基金統計至2022年11月)，為了協助投資人在自主投資時克服長久以來的選擇障礙，摩根投信特別在旗下的境內基金中，精選其中五檔開發了「數位級別」。唐德瑜指出，這五檔基金長期以來一直受到市場肯定，現在額外有了「數位級別」，投資人不但可以利用摩根DIRECT投資平台享受與同基金之其他級別相比更低廉的定期定額投資成本，後續還可以在該平台上，完整享受全面零手續費的理財計劃。

摩根投信台灣個人業務部主管林育人表示，更全面的服務、更多元的產品與更棒的優惠，是摩根DIRECT投資平台的三大特色，但對投資人來說，關鍵還是在平台上的產品是否具有吸引力。這次摩根推出的五檔數位級別基金，分別為摩根全球創新成長基金-數位型、摩根新興科技基金-數位型、摩根亞洲基金-數位型、摩根中國A股基金-數位型，以及摩根台灣金磚基金-數位型。這些基金不但是摩根投信旗下的旗艦型產品，受到台灣投資人歡迎，更重要的是，台灣、中國、亞洲與全球科技這幾個區域或主題更是受到全球投資人長期看好，再加上這些區域和產業的股票經歷去年激烈的修正，所以從估值面來看，這些市場現在反而已經有很大的價格優勢。

林育人也指出， 投資人只要在2023年6月30日前，在摩根DIRECT投資平台上定期定額任何一檔摩根數位級別基金，期間只要成功交易任一筆，不但可以享受該基金定期定額終身零手續費的優惠，未來如果還想在摩根DIRECT投資平台上單筆新申購基金，定期(不)定額或轉申購其他基金，也可以享受終身零手續費的優惠。可見對投資人來說，如果想要在摩根DIRECT投資平台上打造全面的零手續費理財規劃，定期定額數位級別基金就是最好的第一步。