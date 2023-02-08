C213標發現磚砌涵洞，磚砌涵洞移置過程時發現基礎木樁。(文資處提供／曹婷婷台南傳真)

台南鐵路地下化工程動工以來，挖掘出19處遺構，「古都地底處處是寶」，引發關注與討論。台南市政府文資處指出，世界許多遺跡都是在重大工程建設出土，對於這些記載城市紋理的遺跡，依《文化資產保存法》辦理，除要求工程單位聘考古團隊下挖期間全程監看，進行清整調查及測繪，也將找出最適合的教育展示模式，兼顧工程開發與遺構保存。

文資處指出，台南市鐵路建於日據初期1899年11月，日本政府從高雄往北進行南部鐵道縱貫線施工，並於原台灣府城內大北門附近設置台南車站，鐵道路線往北穿越大北門城垣，往南沿著府城聚落的東緣興建，至1900年11月，高雄至台南路段已通車營運，1908年全線通車營運。隨著南鐵地下化施工，隱藏在城市地下的歷史，也在工程和考古調查中陸續被揭開。

南鐵地下化沿線挖掘到遺構多達19處，包括日據時期北轉車台遺構、三合土及人骨、南轉車台遺構、糖罐遺留、府城城垣遺構等。由於挖到太多遺構，有網友趣稱該工程應改名為「鐵路考古工程」，不少網友也關心這些遺構何去何從。

文資處表示，南鐵地下化施工工程過程中，陸續挖掘遺跡，發現後，即由專業團隊進行清整調查、史料收集、狀況研判，後由主管機關接續辦理現勘及文資價值評估，以決定後續處置方式，最後再由工程單位依據文資審查結果進行遺物處置、評估變更設計可能性等，雖影響工程進度，但目的是為確保重大工程開發過程仍需兼顧保存文化資產。

文資處也說，世界上許多遺跡都是在重大工程建設中發現出土，如京都的烏丸線地下鐵工程，曾發掘出土二條城石垣、民居遺構等，其中二條城石垣遺構被移置至他處展示，部分遺構則移除；羅馬地鐵站工程中發現古羅馬軍營遺構，透過變更設計最大化保存遺構展示。

文資處也曾就南轉車台遺構上，與工程單位進行數次設計調整，重新規畫人行天橋基礎位置與施工方式，與專案小組反覆討論斟酌，終於透過變更設計完整保留。

文資處表示，台南是台灣最早開發的城市，擁有豐富文化資產，除已知古蹟、歷史建築，還有地表上看不到的遺址遺構，面對重大工程開發，隨時都準備好面對未知挑戰，力求做好文資保護，兼顧文化資產保存與城市發展。