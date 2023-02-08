SOGO復興館成真咖啡－濃情舒芙蕾套餐，原價940元、特價690元。（SOGO提供）

下周二（14日）就是西洋情人節，揮別前兩年疫情陰霾，加上台灣燈會回歸台北，人潮踴躍，在信義區商圈、東區商圈的華麗花燈加持下，更添節慶浪漫氣氛，各大百貨情人節餐廳訂位達8成滿以上，雙人套餐4000元以上的高檔餐廳也都是8－9成滿，高樓層夜景餐廳滿座率更高。

新光三越信義新天地－亞洲最佳女主廚陳嵐舒品牌「Gubami Social 」情人分享餐，4520元＋10%。（新光三越提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

新光三越信義新天地表示，目前情人節（14日）當日訂位超過8成，本周末訂位也有9成滿以上，多以2－4人訂席為主，許多消費者趁著這波燈節活動，與情人節購物需求，順勢採購與用餐慶祝。推薦A9館亞洲最佳女主廚陳嵐舒創新品牌「Gubami Social 」情人分享餐、A9館精品火鍋「橘色」情人節雙人套餐，以頂級日本A5和牛雙拼頂級松阪豬，搭配深海龍蝦、松葉蟹腳與干貝等限定食材。

SOGO台北店指出，目前復興館老乾杯、黑毛屋訂位皆已客滿，忠孝館的米其林泰式料理餐廳NARA Thai Cuisine約5成滿。另推薦忠孝館Pd by petit doux情人套餐，享用輕食則推薦復興館成真咖啡－濃情舒芙蕾套餐，犒賞情人頂級饗宴還有敦化館N°168 PRIME美國頂級肋眼16oz雙人套餐。

新光三越信義新天地精品火鍋「橘色」情人節限定雙人套餐，4920元＋10%。（新光三越提供）

微風南山CÉ LA VI Taipei X Nena by Gen Creative天空樹饗宴雙人套餐，推薦價2180元。（微風提供）

微風南山Smith & Wollensky情人節套餐，推薦價每人5980元。（微風提供）

微風信義高樓層景觀餐廳如SEA TO SKY、Morton’s、麻辣45等獨家餐點及包廂部分，已於1月中旬皆預訂滿座；微風南山CE LA VI訂位也全數額滿，THE UKAI TAIPEI、和牛47、SMITH＆WOLLENSKY有9成滿，加上Trine＆Zen、金色三麥、貳樓、永心鳳茶等都是熱門餐廳，預估將同時帶動餐飲成長約20%。

台北101隨意鳥地方情人節套餐，2880元起－7880元。（台北101提供） ★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

台北101高空餐廳隨意鳥地方，情人節套餐提供2880元起－7880元的選擇，包括BELUGA貝魯迦鱘魚子醬、法國吉拉朵生蠔、碳烤高地和羊排、酥炸軟殼水晶龍蝦、澳洲純血極黑和牛等多款奢華料理。

板橋大遠百非常泰餐廳，情人節訂位近9成滿。（板橋大遠百提供）

另板橋大遠百情人節熱門餐廳品牌訂位也相當熱門，包括金色三麥、非常泰、跳舞香水等餐廳訂位都近9成滿，保留部分現場排隊；藍屋、古拉爵等也有近8成訂位。