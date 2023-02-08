PChome去年營運不如預期，集團董事長詹宏志說到做到，今發出內部信指出，為了兌現股東會的承諾，自己於今年1月起開始，不再領取PChome的薪資，也同時公布將不發放去年績效獎金。
詹宏志去年6月股東會承諾，「如果今年獲利仍無法改善，願意將自己的薪資歸零」；他信中坦言，去年全年營運結果不是應有的表現，不符合自己標準，也未達市場期待，為了向股東負責，除向董事會提報，將不發放去年績效獎金，自己從1月起開始不再領取公司薪水。
PChome去年營運不如預期，集團董事長詹宏志說到做到，今發出內部信指出，為了兌現股東會的承諾，自己於今年1月起開始，不再領取PChome的薪資，也同時公布將不發放去年績效獎金。
詹宏志去年6月股東會承諾，「如果今年獲利仍無法改善，願意將自己的薪資歸零」；他信中坦言，去年全年營運結果不是應有的表現，不符合自己標準，也未達市場期待，為了向股東負責，除向董事會提報，將不發放去年績效獎金，自己從1月起開始不再領取公司薪水。
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