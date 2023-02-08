餐飲業缺工白熱化，速食業龍頭台灣麥當勞大手筆加薪搶人才，繼去年11月調升正職服務員起薪至3萬元，3月起全面調升正職管理組起薪，其中餐廳襄理自3.6萬元調升逾11％、含輪值津貼起薪超過4萬元，預計招募逾1000名正職人員，且無經驗可，只要對餐飲業有熱誠的社會新鮮人，就有機會加入麥當勞擔任管理職。

農曆年後迎來近14年最大轉職潮，據求職網站調查，高達94.2％的上班族想在年後換工作，創下14年以來新高。看準這波趨勢，麥當勞重金留人，除了加薪，也提供餐廳襄理穩健的升遷管道，最快2~3年即有升遷機會；此外， 3月開始餐廳經理起薪調升至57200元，加入年終及績效、業績奬金後，年薪更有機會突破百萬。

為穩定排班並讓人力調度更妥善，以提供更好的顧客服務，麥當勞自去年底招募全新「大夜正職服務員」，起薪3.9萬元，可享週休兩日(含1天週末)，並比照正職人員全年123 天休假日的優質福利及年終奬金；另配合政府調整基本工資，亦調整計時人員時薪，採優於法定基本薪資之每小時177元起薪，資深計時人員甚至可達193元，希望吸引更多好人才加入。

疫情改變求職者需求，許多人在選擇工作時，會基於穩定性將品牌企業列為首選，也會考量工作與生活平衡、職場安全、多元包容等「快樂指數」的企業文化。為讓求職者更了解工作內容，麥當勞即日起至3月底舉辦「職場體驗」，全台逾400家餐廳，提供超過3000場次，讓求職者可親身體驗麥當勞的工作環境，還可直接現場面試。

根據麥當勞內部員工調查，計時人員最喜愛麥當勞餐廳歡樂友善的團隊氛圍，以及自主「彈性排班」、「雙週領薪」，最能符合打工族需求；正職人員則對休假福利最有感：新人到職當天就有10天特休及7天家庭日，年資滿10年的正職人員還有「十年特休」，可享8週帶薪假期，員工可利用這段期間充電再進修。麥當勞正職員工逾2000人，迄今超過5成做滿10年、已享受過「十年特休」福利，其中超過350人休過2次，甚至有25人休過3次。