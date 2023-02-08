廖宏祐同學去年自清水高中畢業，現就讀清華大學經濟學系，分享個人申請入學經驗。（清水高中提供）

因應新課綱實施，為使高中學生更瞭解大學校系準備方向，教育部高中優質化中區學校特舉辦「師生共琴-學習歷程發表會」。8日由嘉義女中、中港高中及清水高中聯合舉行。洪雯柔教授表示，時值大學學測考完之際，高三同學正要開始準備學習歷程自述和綜整心得，特邀請大一學長姊提供過去寶貴經驗，讓同學可以更快、更精準聚焦，希望給同學更多幫助。

主辦單位表示，中區22所高中推薦橫跨各學群的25位校系大一學生上線擔任發表人，共分為五組進行，以去年高三大學申請入學所撰寫的學習歷程自述和多元表現綜整心得，透過視訊方式，和大家分享當初的寶貴努力經驗；為讓大家對於學生資料有更清楚了解與認識，也邀請10位中區各大學教授擔任講評回饋委員，進行分析。

洪雯柔表示，中區今年總共規畫兩場發表會，第一場在去年11月19日上午透過線上方式進行，內容也是請第一屆新課綱大一同學，借重他們參與新課綱三年的經驗，把他們當時的歷程檔案提供出來，分享製作過程。這次是第二場，就是把握第二學期開學前，邀請大一同學來分享高三最後一哩路的歷程，讓高三同學知道接下來應該如何準備因應。

分享的大一學生就讀台灣大學法律系法學組的張同學，他認為「學習歷程檔案所要展現的，是真實的自己，與申請校系期待的個人特質相符的部分，記得要用誠懇的態度，有重點地跟教授們分享你的所學所思。」就讀清華大學經濟系廖同學認為，「學習歷程好好做，不只能更理解學校，更了解自己，更能深入知道自己的興趣和未來的發展。」

台北大學法律系的蔣同學建議，準備學習歷程其實沒有想像中的複雜，最重要的是除了將要申請的系所需要的特質展現出來外，還要將自己的特色，不論是什麼，儘量展現給教授們看。」每位同學都提出自己對準備第二階段的建議和想法，希望能夠幫助學弟妹們，在下學期可以金榜題名，錄取心中理想的校系。

負責規畫的三所高中學校，清水高中校長蕭建華、嘉義女中校長蔡枳松及中港高中校長簡崐鎰均表示，新課綱實施，考完學測後，高三同學和家長們都在摸索思考如何對應想要就讀的大學校系；相信找這些很踏實走過新課綱的同學，才能將當初撰寫的心路歷程，和在校同學分享獲得共鳴，這次分享同學有醫學、法律、教育、科學、財經、語文等系，都是非常寶貴的歷程。