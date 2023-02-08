LeBron James posts, then deletes video from Charlie Kirk of Morgan Freeman slamming Black History Month https://t.co/QvAhPwbiaS — Charlie Kirk (@charliekirk11) February 4, 2023

詹姆斯（LeBron James）8日成為聯盟史上第一的得分王，碰巧是在2月「黑人歷史月」做到的，美媒CNN大讚他和黑人女歌手蕾哈娜（Rihanna）在黑人月做出的貢獻。然而詹姆斯差點因為一則IG分享惹上麻煩，這與黑人影星摩根費里曼（Morgan Freeman）有關。

摩根費里曼幾年前在一次訪談中提到自己對所謂「黑人歷史月」的厭惡，「這很可笑，你要把我們族群的歷史擺到一個月分？」他問主持人華勒斯（Mike Wallace）說：「白人歷史月是在哪個月？」華勒斯張口結舌說自己是猶太人，摩根費里曼追問：「那你有猶太歷史月嗎？」華勒斯說沒有，摩根費里曼問：「那你想不想要？」華勒斯回答：「我不要。」摩根費里曼說：「我也不要，黑人歷史就是美國歷史。」華勒斯說：「種族歧視怎麼辦？」摩根費里曼說：「那你就別把它掛在嘴上啊，我不再稱呼是你白人，你也別再稱呼我是黑人，彼此都用名字來稱呼就行了。」

詹姆斯在IG分享這段影片，卻又自己刪除了，這才引起議論。到底詹姆斯的立場是如何？主要原因是這段影片來自美國右翼人士柯克（Charlie Kirk）的分享，既然這是右翼支持的立場，也是自由派人士不喜歡的立場，詹姆斯迫於壓力就把它刪除了。詹姆斯為此事兩面不討好，不過有右派人士站出來為詹姆斯說話，批評NBA箝制球員思想，只許他們支持黑人民權和彩虹，不許有自己的立場。

其實詹姆斯兩年前表達過相同的看法，他不怎麼喜歡黑人月，「我自己是把12個月分都當成黑人月，我們一年365天都可以表揚黑人傑出的成就，不需要限制在某個月。」