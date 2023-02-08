全球第二大航商馬士基（Maersk）周三（8日）警告，儘管該公司去（2022）年獲利破紀錄，但因貨櫃運輸量和運費下殺，預估今年利潤將暴跌4倍，消息傳出後，馬士基股價早盤一度狂跌 5%。手中還有船票的投資人，預還是要小心運費大跌引發股價崩殺效應。

路透、金融時報報導，馬士基今年基本營業利潤為20億至50億美元，雖然遠低於去年310億美元的史上新高，但較2017年至2020 年的42億美元來得好，其實僅去年第四季就大賺51億美元。疫情擾亂全球供應鏈，推升運費飆上天價，如今已恢復正常。

馬士基本季息稅折舊及攤銷前利潤（EBITDA）為 65.2 億美元，遜於分析師先前預測的69.5億美元，而去年同期為79.9億美元。

馬士基表示，隨著庫存增加，預計全球對海運貨櫃需求將下滑2.5%。值得注意的是，第四季運費跟前一季相比下跌了近四分之一。

馬士基主要為沃爾瑪、耐吉和聯合利華等零售商和消費品公司運輸貨物，去年兩次上調利潤預期，原因是消費者需求激增與疫情引發塞港問題而提高運費。