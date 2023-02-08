「核心資產」顧名思義就是投資組合中重要的基礎，且通常在配置上具備「相對大」的比例，因此「核心資產」的波動風險勢必要相對低，常見的核心資產不外乎就是公債、投資等級公司債等，以保守的投資人為例，美國公債就是投資組合中很常見的部位，然而，在現今高物價的時代，同為美國財政部發行的美國通膨連結公債就是除美國公債外，另一種保守投資人適合的核心資產。

富邦投信表示，觀察自2000年以來兩者的年化報酬率及波動度，美國通膨連結公債的年化波動度為6％，雖較美國公債的4.5％略高，但美國通膨連結公債的年化報酬率為5％，亦高於美國公債的4％，若以累積報酬來看，因美國通膨連結公債具有對抗通膨的特性，加上通膨多數期間為正數，因此長期以來美國通膨連結公債表現優於美國公債。

富邦投信指出，TIPS與一般美國公債不同的地方，在於TIPS的本金將隨物價做調整，而物價的調整依據為通膨調整係數，是由美國勞工統計局（The Bureau of the Fiscal Service, BFS）所發布，每月中會針對所有未到期的通膨連結公債，公佈下個月每日CPI參考指數及各檔債券每日通膨調整係數。

另外，TIPS債券的流動性方面，主要是衡量在成交量可相較範圍內、以最低交易成本賣出債券的能力，可以發現，雖然美國通膨連結公債之市場流動性低於一般美國公債，但與美國投資等級公司債相當，且優於新興市場美元債券及美國非投資等級公司債，因此，非常適合作為核心資產。