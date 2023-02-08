新壽去年4月、8月及11月都有推出保單借款專案，即針對保戶繳學費、報稅、年關將至的資金需求，推出保單借款優惠利率，且要實現永續經營及推動數位金融，新壽針對線上申貸的保戶給予較低利率，去年是1.5％，但若是實體臨櫃、用ATM借款者，則是3％。

今年一樣是分線上申貸者2％，實體動支者3％，線上利率拉高50個基本點，新壽表示，主要是反應去年央行升息2.5碼（0.625％），所以從去年1.5％拉高到2％，但仍是比目前新壽新台幣保單貸款利率低，一般新台幣保單借款利率是保單預定利率加碼1.5個百分點，最低約2.5％。

新壽表示，會動支保單借款的保戶大多會持續動支，新壽的保單借款專案就是提供為期一年的較低借款利率，半年才收息一次，保戶即便一年內都不還利息，也不會滾入本金計息，即一年內可以本息都不還，負擔也不會因此增加，相對銀行小額信貸來說，申貸手續較方便，利息負擔又較低，且可一年期滿再還本付息。

新壽每次保貸借款專案，保戶動支金額約在20到30億元，例如去年三次福虎年貸，就共貸出約75億元，保戶可動用自己的錢，新壽亦算是資金運用，即便年息1.5％，仍是高於去年銀行存款利率，今年則因銀行存款利率已拉高，因此保單借款專案利率亦要拉高到2％，才能符合壽險公司的資金成本。

其他壽險公司目前多沒有推出保單借款專案，主要是1月到3月是例行的保單紓困貸款申請期間，今年利率是1.718％，三年單一利率，但必須是經濟困難或弱勢族群才能申貸，新壽表示，就是考慮保戶未必能符合紓困貸款的條件，因此再推2％的保單借款專案，提供急需資金的保戶動用。