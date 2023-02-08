效力西武獅的台灣好手吳念庭將代表台灣出征第5屆世界棒球經典賽（WBC），他表示，為了經典賽自己也提前準備，將強度拉快至10天左右，「真的超級期待，畢竟自己沒有在台灣球迷面前比過賽，又是台灣主場，希望能為台灣盡一分心力。」

生涯首次披上中華隊戰袍，吳念庭十分期待，不過他也為今年轉戰西武、成為隊友的張奕受傷感到十分遺憾，他透露，張奕發現肩膀受傷當天練習結束後2人有在球場遇到，張奕表達自己十分想為國效力，不知道如何做決定。

「我是跟他說未來的路還很長，如果身體允許的話就為台灣盡分心力，但如果不行就看遠一點。」在聽過吳念庭分析後，張奕最終作出退出中華隊的決定，吳念庭說：「真的覺得很可惜。」

若是這次中華隊順利挺進複賽，被問到最想對決日本隊哪位投手？吳念庭不諱言就是想碰上大谷翔平和達比修有，「因為這2位是全世界最好的投手之一。」

今年西武更換總教練松井稼頭央，吳念庭希望能把自己的好表現盡量展現出來，取得教練團信任，讓他們知道自己已經準備好了。

吳念庭也提到，過去自己多半擔任「工具人」角色，不過今年西武三壘出現空缺，他也給自己的目標要搶下三壘位置，「雖然擔任工具人讓教練比較好調度，但我希望能夠搶下三壘位置。」