近來發生多起論文抄襲事件，其中以前新竹市長林智堅抄襲案最受矚目。前台大校長管中閔回憶「卡管」事件時表示，民進黨立委柯建銘放話要他「自行婉拒聘任」，否則「不然不死也半條命」。媒體人張禹宣恍然大悟不禁質疑，柯建銘、民進黨如此在意台大校長一職，不惜卡管，如今因為一件事真相大白，就三個字「林智堅」。

張禹宣今(8日)在臉書粉專貼文表示，管中閔踢爆卡管案中，自己遭到柯建銘恐嚇「不死也半條命」，你意外嗎？當時卡管案不只是柯建銘，從教育部到民進黨上下，立委王定宇、羅致政、張廖萬堅等等等，不分派系群起攻之。回到現在，這現象不就與2022年的高虹安的遭遇如出一轍。

張禹宣質疑，為何柯建銘、民進黨如此在意台大校長一職，著力之深不惜伸手校園，如今因為一件事真相大白。就三個字：「林智堅」。

張禹宣指出，就是因為台大校長不是「自己人」，林智堅與行政院副院長鄭文燦的論文案才能「秉公處理」。回顧柯建銘兒子在內的相關人等，種種爭議層出不窮，但關鍵仍在於最後卻都能迎刃而解，再看一看台大的事件便恍然大悟。

張禹宣甚至認為，林智堅受柯建銘賞識，從助理的基層幕僚做起，最後成為新竹大秘寶的守護神、防火牆。所以柯建銘當初才鐵了心勢必吃下台大。如果台大被民進黨所掌握，如今別說鄭文燦，連林智堅都沒有「學倫問題」，甚至是挾台大令諸侯，與中華大學火車對撞。所以管中閔的踢爆，真的完全不意外。