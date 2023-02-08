「龍柏雄毬果」爭議不斷，全國教育產業總工會曾提出，該果實直徑小於0.4公分若吸入體內，將對健康造成傷害；台中市西苑高中何姓生物教師於2018年因劇烈咳嗽，認為是吸入校內「龍柏雄毬果」導致呼吸道受傷出血，一狀告到法院，要求教育局及校方賠償計536萬餘元，歷審均遭駁回訴請。

判決書指出，何姓教師稱因吸入校內種植「龍柏雄毬果」引發劇烈咳嗽、喉嚨出血，向學校請公假檢查，但校方當時只能以病假申請，何認為教育局人員未能糾正西苑高中之錯誤。同年以醫院診斷證明書請假，校方將何之前的病假，才改以公傷假登記。

何姓教師主張，西苑高中、教育局不法侵害其個人請假權、健康權，學校並侵害其名譽權，所以向法院提出依國家賠償法第2條第2項規定，請求西苑高中、教育局連帶賠償精神慰撫金150萬1元。

何姓教師主張，西苑高中因校園內種植龍柏樹，認為管理上有疏失，提出依國家賠償法第3條第1項規定，請求學校賠償其醫藥費7萬餘元、減少或喪失勞動能力之薪資損害2百餘萬元、精神慰撫金150萬元，合計386萬餘元。

判決書指出，依農業委員會林業試驗所2021年函文資料，無禁止校園種龍柏樹相關規定，沒聽聞毬果掉落對人體造成危害，何在該校任教近10年期間未曾聽聞有教職員、學生因吸入「龍柏雄毬果」導致咳嗽、感染等情事。西苑高中自2017年度起每年均定期委請廠商進行校樹修剪之定期管理工作，設置及管理沒缺失。

何師不服提再審，但台中高分院以再審何於前訴訟程序中，多次提出網路文章列印資料為憑；全案歷經一審、二審及最高法院認定沒新證據，無法確切證明「龍柏雄毬果」是引發其劇烈咳嗽、喉嚨出血的原因，駁回再審訴請。