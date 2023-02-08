一名網友在台北舉辦的台灣燈會發現一具「兇猛花燈」，竟是一隻人身兔子手持衝鋒槍，眼神兇狠地盯著民眾，該網友稱花燈疑似出自某處監獄或看守所，讓其他網友笑說「有用過槍做出來的就是不一樣」、「真的是監獄兔」、「搞不好那把其實是真槍」。

該名網友在臉書「路上觀察學院」分享照片，該隻巨型兔子身體為人身，有明顯的四肢與手指，雙手拿著一把衝鋒槍對準民眾，眼神相當兇狠，似乎還「殺紅了眼」；原PO表示該具花燈疑似是某個監獄或看守所做出來的，笑稱是「台中來的兔子」、「有用過槍做出來的就是不一樣」。

網友在台北舉辦的台灣燈會發現一具「兇猛花燈」，竟是一隻人身兔子手持衝鋒槍，眼神兇狠地盯著民眾，該網友稱花燈疑似出自某處監獄或看守所。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「扮兔搶劫」、「擅長物理超渡兔兔」、「以這個握姿，這一槍下去可能槍會直接往後飛掉地上」、「慶記之國的闖關者」、「搞不好那把其實是真槍」、「有職業病做出來的」、「兔老大果然氣勢非凡」、「不要騙喔一定有工讀生在裡面」、「嗯，看來作者沒有拿過真槍」、「今年的花燈好奇葩」。

此外，網友還在今年台灣燈會發現另外3個「另類花燈」，像是「西遊記煮兔肉火鍋」跟「醜臉嫦娥」，前者是一隻兔子躺在煮鍋，周圍有許多西遊記的動物，後者則是臉部線條鋼硬的嫦娥花燈，最後則是「淫富少」李宗瑞在北監與獄友製作的「兔躍福門喜臨春」。