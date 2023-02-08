國產署表示，新竹田寮山區國有土地是2022年4月29日提供社團法人中華民國荒野保護協會認養的新竹縣橫山鄉田寮段971地號國有土地。

該協會2023年1月8日通知該署中區分署新竹辦事處認養土地範圍內疑似遭不明人士開挖整地，且範圍持續擴大，新竹辦事處即於1月10日會同該協會並聯絡新竹縣警察局橫山派出所會勘確認現況，惟現場未發現行為人，新竹辦事處鍥而不捨移請新竹縣警察局偵辦刑事竊佔罪嫌，並行文新竹縣政府及新竹縣橫山鄉公所依主管目的事業法令規定查處。隨後獲橫山派出所通知於1月31日查獲行為人身分，新竹辦事處並配合製作筆錄，後續配合檢警機關偵查刑事案件進度辦理。

國產署積極推動上述認養機制，引進民間力量公私協力守護國有土地，提升土地專業管理效益，認養團體查獲破壞國有土地行為案件，實為公私協力之標竿典範。

國產署目前已與荒野協會等八個環保團體簽訂認養契約11案，面積高達1,941公頃，媒合九家金融機構贊助七個已簽約環保團體，並於1月16日由財政部莊翠雲親自主持成果發表會，見證國產署、環保團體及銀行三方簽署環保宣言，獲各界熱烈迴響。

國產署賡續推動政策擴散效益，新受理三件環保團體申請認養案件（位於台北市、新北市及宜蘭縣），均已完成審議，俟環保團體依審查委員意見完成修正認養計畫書等相關作業程序，預計4月上旬完成簽約事宜。