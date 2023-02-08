新光鋼1月合併營收為8.16億元、年減36.19％ 20:122023/02/08 工商 林憲祥 、高雄 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 受到農曆春節年假影響，新光鋼（2031）1月合併營收為8.16億元、年減36.19％；中鋼集團旗下中聯資源（9930）1月合併營收為8.76億元、年減14.01％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 威宏-KY自結元月合併營收 年減22.29％ 福貞元月合併營收5億元 年減26.69％ 毅嘉1月營收6.04億元 年增2％ #中聯資源 #新光鋼 #合併營收 #年假 #農曆春節 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 中華精測元月營收2.16億元 22:182023/02/03 財經 《半導體》長科*1月營收略降至9.9億元 Q1谷底接著逐季高 07:482023/02/07 財經 客戶去庫存、農曆年假長 群電1月營收僅26.51億元 15:242023/02/04 財經 《汽車股》東陽1月營收年減14.1％ 2大業務拚今年向上 10:082023/02/08 財經 《汽車股》智伸科1月營收雙減 全年戰高仍可期 17:392023/02/07 財經 佳世達1月營收157.93億 月減逾一成 04:102023/02/04 證券．權證 農曆春節干擾 台塑四寶1月營收全面趨緩 16:412023/02/07 財經 《食品股》春節年假提前 鮮活果汁元月營收年減5成 17:082023/02/04 財經 健喬繳4.22億 寫同期次高 04:102023/02/07 證券．權證 長科*第一季營收約季減二成 董事長黃嘉能看好車用滲透率明顯提升 17:472023/02/03 財經 《半導體》長科*去年賺逾7.5個資本額 看今年營運逐季走高 08:372023/02/04 財經 婁峻碩過年赴日滑雪慘摔 採買一堆裝備「完蛋」 19:292023/02/07 娛樂 桃竹苗血庫告急 存量不到2天 04:102023/02/08 地方新聞 上銀1月下滑但大陸訂單回溫 今股價上漲 13:062023/02/07 財經 佳世達1月營收158億元 兩年半來低點 21:512023/02/03 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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