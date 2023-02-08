德商默克公司全球首座大型半導體材料科技園區，今日在南部科學園區高雄園區盛大動土，總計投資170億元、創造400個以上就業機會，產線最快2025年陸續落成，高雄市長陳其邁為新廠持鏟動土，感謝默克在高雄擴大投資，打造全球首座大型半導體材料科技園區。

全球領先的科學與科技公司默克，繼去年10月在高雄第一期計畫「默克電子材料供應系統與服務高雄新廠」落成後，接續興建占地15公頃的第二期大型半導體材料科技園區，今日上午由高雄市長陳其邁、國科會主委吳政忠、經濟部長王美花與默克公司家族代表Dr.Frank Stangenberg-Haverkamp、台灣默克集團董事長李俊隆等人祈福動鏟，共同出席見證。

陳其邁歡迎默克加碼投資高雄，表示高雄是先進製程或特殊製程重要生產據點，產業聚落、半導體生態系完整，降低時代變動的風險，他感謝中央部會展現強力領導力，在投資招商過程中，協助解決市府與廠商間的問題與困難。

陳其邁盛讚默克是全球半導體材料、製藥化學的頂尖公司，歷史悠久且商譽卓著，他也提到默克活動場場出席，代表市府對默克的承諾及支持，他相信選擇投資高雄，對於提升整體台灣半導體產業完整生態系，將是最重要的一塊拼圖，市府允諾將全力配合需求提供協助。

李俊隆認為，台灣在全球半導體產業具有舉足輕重之地，擁有完整的產業聚落，領先全球的技術優勢，希望透過此項投資案，強化台灣相對薄弱的上游材料設備產業；而第二期15公頃土地不只是默克在台灣最大的投資案，也是佈局全球半導體生產供應鏈據點中最大單一投資項目，是默克全球首座擁有最完整產品組合的大型半導體科技園區Mega Site，扮演成長計畫的關鍵角色。

國科會主委吳政忠感謝默克集團相信台灣、投資台灣，在南科高雄園區投資擴建10倍以上、超過15公頃的廠區面積，打造默克半導體園區與台灣半導體產業一同走向美好的未來。他強調半導體產業短期雖有景氣波動起伏，但未來30年所有生活相關產業幾乎都需要晶片，是未來科技進展的核心，未來需求更將有指數型成長，默克此時加碼台灣半導體材料投資是正確的選擇，南部半導體S廊帶新增生力軍，攜手台灣邁向美好未來。

兩度親自前往德國默克總部招商的經濟部長王美花表示，默克的技術是台灣半導體產業發展的最好夥伴，尤其是材料部份的擴大研發投資可與位居全球領先的台灣半導體製造業合作，加上政府的行政效率，默克的技術與文化可說是最佳夥伴，此投資案成形會讓台灣半導體供應鏈成為更好的生態系，有助在地研發與生產技術的進步，南部S廊帶與設備材料會更為擴大，帶動更多南部投資與發展。

默克公司是一個跨足醫療保健、生命科學與電子科技三大領域的頂尖企業，2021年9月宣布電子科技事業體全球「向上進擊」投資計畫，擴張全球版圖、推動創新產能，同年宣布在台投資為計畫重要一環，預計投資170億元，著重在半導體科技事業產線與研發動能，為在台營運以來最大規模投資。