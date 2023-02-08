隋棠近日遭樓下鄰居指控是「惡鄰」，掀起熱議，她7日晚間也發長文反擊，釣出不少藝人好友出面發聲打氣，連資深主持人黃子佼也留言力挺，「我相信自律甚嚴的妳，辛苦了。」

黃子佼今（8日）受訪時透露20年前購入人生第一棟房子時，曾不小心吵到鄰居。他敘述當時過年聚會客人很多，「我跟鄰居解釋，當時只有一個人跟一隻狗，根本不曉得那個大樓的隔音程度會到什麼極限，來了一群朋友，哇，原來地板的走動聲，樓下那麼地清楚。」所幸鄰居也理解他不是故意的。

因此，黃子佼隔年開始不在家聚會，「因為我沒有辦法改變裝潢，所以改變自己。」他形容這有點像壓力測試，必須要有時機點，才能知道房子跟樓下的狀況。

女兒玉米現在約9個月大，黃子佼坦言小孩的確將會是未來遇到的問題，因為這次新聞事件，他會徵詢設計師，看有無補強方法，「因為多數的房子不會去思考家裡有嬰幼兒，或小朋友活潑好動以及家庭聚會、小孩聚等會發生的問題。」