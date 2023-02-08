高鐵贈票，讓「社團法人中華民國扶弱成長協會」帶領弱勢童搭乘高鐵前往桃園參觀高鐵探索館。（台灣高鐵提供／馮惠宜台中傳真）

台灣高鐵民國96年全線通車後已成全台民眾南來北往重要工具，顯有人未搭乘過高鐵；台中一名國小4年級的學童小晨（化名），因家庭狀況不佳，從未搭過高鐵，8日在「社團法人中華民國扶弱成長協會」促成下，和40多名師生相偕搭乘高鐵前往桃園參觀高鐵探索館，開心展開高鐵初體驗。

來自「社團法人中華民國扶弱成長協會」45位學生及師長，8日上午齊集高鐵烏日站相偕搭乘高鐵前往桃園參觀高鐵探索館，展開期待已久的高鐵探索之旅。高鐵台中站站長邱奕貴特別代表台灣高鐵公司致贈車票，並與大家開心合影，出發前更不忘貼心提醒，搭乘高鐵需全程配戴口罩、飲食前保持社交距離，請大家安心乘車、快樂出遊。

其中就讀國小四年級的小晨，家中總共6個小孩，因爸爸工作不穩定，身為長子的小晨不但放學回家就會貼心幫忙媽媽照顧弟弟妹妹，有時也會將學校剩下的營養午餐打包帶回，努力減輕父母負擔；由於經濟狀況不佳，小晨至今還沒搭乘過高鐵，這次參訪也成為他首次高鐵體驗。

「社團法人中華民國扶弱成長協會」理事長張惠清表示，原本前年 (2021) 已經準備帶孩子們搭高鐵，體驗時速三百公里的高鐵列車及參觀高鐵探索館，讓孩子能對鐵道文化有更深入的了解，無奈受到疫情影響暫緩，遲至今日才得以成行。非常感謝高鐵公司能提供這次機會，讓這群孩子在今年寒假結束前，開心與家人及老師們同遊，留下美好的回憶。

高鐵台中站站長邱奕貴表示，希望透過這次圓夢之旅，讓這群甚少搭乘高鐵的孩子們體驗高鐵的便利快速，同時增加更多知識、提昇生活視野。未來高鐵公司仍將秉持回饋旅客及社會的理念，不僅提供旅客安心乘車的環境空間及舒適便捷的旅運服務，更持續散播愛與溫暖，積極實踐台灣高鐵成為「引領進步、創造美好的生活平台」之企業願景。