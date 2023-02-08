一名從事醫院司機的單身大叔，在IG上隨機找尋正妹並傳訊向陌生女子表示自己手中有對方的不雅照，以此脅迫女方看自己手淫，此外男子還逼迫女子傳送裸照以滿足一己私慾，事後女子發覺受騙氣得報警。法官勘驗各項事證後依強制猥褻罪判處男子8月徒刑。

男子阿倫（化名）於2021年9月間透過Instagram向不認識的正妹小花（化名）傳訊表示自己手上有小花上廁所的不雅照，並表示小花同學曾偷拍小花上廁所的照片，以此要求小花開啟視訊鏡頭看自己打手槍，事後阿倫還變本加厲要求小花拍裸照，並向小花佯稱只要她拍裸照就幫她把上廁所的不雅照刪除，事後小花迫於無奈只好看阿倫打手槍，並傳送裸露胸部的照片、私密照給阿倫，滿足阿倫性慾。

事後小花察覺異常，報警後才知受騙，阿倫到案後對自身惡行坦承不諱，小花不願和解，法官審酌阿倫未能取得小花原諒，為滿足一己私慾竟脅迫小花觀看自己手淫，還要求對方傳送裸照，以此威脅恐嚇，審酌阿倫教育程度為大學畢業，在醫院任職司機，依強制猥褻罪判阿倫8月徒刑。可上訴。

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