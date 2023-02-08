桃園市長張善政8日宣布捐出1個月薪水，表達對土耳其大地震慰問之意，新聞處長羅楚東表示，張善政也指示副市長王明鉅與衛生局，協調盤點桃園市醫療資源，參考過去處理震災經驗，盤點對土耳其災區短、中、長期所需資源，擬定完整的醫療支援計畫。