張善政捐1月薪資 盤點醫療資源支援土耳其賑災 19:072023/02/08 中時 蔡依珍 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 桃園市長張善政8日宣布捐出1個月薪水，表達對土耳其大地震慰問之意。(蔡依珍攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 桃園市長張善政8日宣布捐出1個月薪水，表達對土耳其大地震慰問之意，新聞處長羅楚東表示，張善政也指示副市長王明鉅與衛生局，協調盤點桃園市醫療資源，參考過去處理震災經驗，盤點對土耳其災區短、中、長期所需資源，擬定完整的醫療支援計畫。 響應支援土耳其震災 黃偉哲捐出一個月薪資 蔣萬安捐1個月薪水拋磚引玉 助土耳其早度難關 土耳其強震死傷慘重 侯友宜捐1月薪資 #張善政 #桃園市 #王明鉅 #醫療資源 #土耳其 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 土耳其強震襲擊 黃偉哲捐1個月薪水響應支援 17:212023/02/08 政治 土耳其強震英首相電話慰問 駐土大使館降半旗哀悼 07:262023/02/08 國際 同聲響應援助土耳其災情 陳其邁捐1個月薪水 14:312023/02/08 政治 吳鳳捐20萬援助家鄉 揭土耳其震後現況：很多掉眼淚畫面 08:092023/02/08 娛樂 社福政見啟動 張善政：大班助學金4500元明入家長戶頭 11:392023/02/08 政治 砍桃捷3副總 張善政批：酬庸心態要除惡務盡 17:122023/02/08 政治 土耳其世紀大震死傷慘重 金融界聞人鍾文智捐款百萬助搜救 15:212023/02/08 社會 高醫團隊出發土耳其 救援人命不分國際 11:052023/02/08 社會 土耳其5600棟屋被震垮 她曝台北大問題：我們準備好了嗎？ 10:242023/02/08 房市新訊 土耳其地震比921大2倍 專家示警：台灣恐發生這規模強震 10:392023/02/08 生活 土耳其網紅曝「親戚4罹難6失蹤」 在台協助救災事宜：需要大家幫忙 15:372023/02/08 娛樂 《水泥股》土耳其大震 台泥當地合資廠停產 07:472023/02/08 財經 7.8級強震傷亡大幅上修 土耳其與敘利亞逾7800死 後續影響近2300萬人 08:082023/02/08 國際 土耳其強震數萬人傷亡 鄭明典PO一圖「想起921惡夢」 09:232023/02/08 生活 藍天救援隊攜大陸地震報警系統 投入土耳其震災救援 17:242023/02/08 兩岸 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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