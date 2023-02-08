學生當場跟老婦人下跪，表示自己真的很睏，希望婦人停止碎念。（影／爆料公社公開版）

台鐵一列車日前發生老婦逼學生讓博愛座事件，因對方讓座後老婦仍痛罵，學生還下跪求饒，引發網友熱議，有些人對老婦的行為無法認同，有人建議乾脆取消博愛座。

根據網友在臉書社團「爆料公社公開版」的這起逼讓愛座事件影片，一名男學生在台鐵博愛座上補眠，在內壢站一名老婦上車後要求博愛座上學生讓座，並痛罵學生沒家教，還飆髒話，即使學生讓座後，老婦還是罵不停，吵得整車不安寧，一名台鐵工作人員還居中協調，學生甚至向老婦下跪，並說自己真很想睡，請老婦別再吵了。

這貼文引來網友熱議，有些人對老婦的行為無法認同，有人建議乾脆取消博愛座。

台鐵今天指出，博愛座是依法設置的優先席，應彼此尊重有需要者。台鐵列車座位依「身心障礙者權益保障法」第53條規定，都有設置優先席（博愛座），但博愛座非特定人專屬，有需要者都可使用，優先讓老弱婦孺乘坐。

台鐵呼籲，民眾應發揮愛心及彼此禮讓的美德，尊重有需要使用博愛座位的人。

據身心障礙權益法第53條第3款規定，大眾運輸工具應規劃設置便於各類身心障礙者行動與使用之無障礙設施及設備。未提供對號座之大眾運輸工具應設置供身心障礙者及老弱婦孺優先乘坐之博愛座，其比率不低於總座位數15%，座位應設於鄰近車門、艙門或出入口處，至車門、艙門或出入口間之地板應平坦無障礙，並視需要標示或播放提醒禮讓座位之警語。