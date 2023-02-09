緯創統計，筆記型電腦1月出貨110萬台、月減50萬台，桌上型電腦1月出貨60萬台、月減10萬台，顯示器1月出貨80萬台、月減20萬台。

緯創接受中央社記者採訪表示，今年1月農曆春節期間工作天數較少，市場需求相對疲弱，加上傳統淡季效應，1月營運表現為第1季低點。不過因為存貨去化健康，預期下半年需求將回升，今年緯創營運有機會逐季往上。

英業達1月筆電出貨140萬台，與去年12月持平。受到淡季影響，英業達預估今年第1季筆電出貨將季減高個位數百分比（約7%至9%），伺服器與智慧裝置出貨將季減15%至20%；今年第1季整體出貨將低於去年第4季。

展望第2季，英業達表示，客戶需求將回升，推估筆電出貨將季增高個位數百分比（約7%至9%），伺服器與智慧裝置出貨將季增兩位數百分比。

此外，電腦設備廠神達投控公布1月合併營收約26.63億元，月減39.19%、年減35.58%，主要因為近期伺服器展望疲軟，以及1月中國新年長假效應、中國疫情影響。

神達指出，近期疲軟的總經展望、通貨膨脹及各國央行升息，影響企業展望與保守的資本支出計畫，神達保持審慎正面態度應對，以滿足區域客戶的需求，力拚今年維持成長。