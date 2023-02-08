此時正逢國內外許多知名旅遊景點的櫻花季，帶動更強勁的旅遊熱度，無論是旅遊或是飯店業者都抓緊賞花商機，推出不同優惠及活動拚人氣。深度旅遊體驗電商平台KKday看好解封後首檔國外賞櫻旺季，即日起推出日本、韓國、美國賞櫻方案及優惠搶客。

KKday表示，今年春節業績表現亮眼，1月海外商品銷售不僅比去年12月再成長4成，開工後買氣也很旺，228與清明連假訂單持續湧入中，以清明連假行程最熱門，旅客下單占比達6成。KKday即日起推出日本、韓國、美國賞櫻攻略地圖，推薦各地1日遊，前往人氣賞櫻勝地、體驗當地特色活動，祭出早鳥85折起的優惠；同步還有東京、大阪、首爾的超值機加酒自由行每人1萬3500元起，以及京都米其林賞櫻團每人2萬8900元起等商品。

今年華盛頓櫻花節將於3月20日登場。（KKday提供）

不僅日韓有美麗櫻花可賞，北美一年四季也有許多花季，喜愛長線旅遊的民眾，可選擇來趟華盛頓賞櫻之旅，今年華盛頓櫻花節將於3月20日展開，KKday也推出賞櫻行程，每人1798元起，除了可探訪城市著名景點美國國會大廈、第二次世界大戰國家紀念碑等，再造訪以絕美櫻花樹聞名的潮汐湖，漫步於湖畔旁欣賞粉紅色的櫻花美景。

日月潭涵碧樓酒店推出一系列期間限定的花季相關食宿體驗。（涵碧樓提供）

此外，KKday即日起與全家便利商店合作，推出期間限定草莓櫻花聯名杯，活動期間於「全家」消費滿額還有機會抽中KKday日本、韓國價值萬元的旅遊金。

國內賞櫻也精彩，日月潭緊接迎來一年一度盛大的櫻花季，包含蜿蜒在山裡的有水巷山櫻花隧道、香茶巷的連綿天際的粉紅吉野，還有日月纜車站的櫻花花海，都是日月潭不可錯過的賞櫻景點；位於日月潭的涵碧樓酒店也在此時推出一系列「花見六感體驗」，開賣融入花季特色的日式餐點、英式午茶以及櫻花主題SPA和特色伴手禮等，讓旅人的賞花假期享受得更透徹，身心都能沐浴在春天浪漫的粉嫩氛圍，即日起至5月31日開放預訂。

其中，「花見套餐」日式餐點是由九重花間日本餐廳主廚Dylan Yu（游宗翰）領軍打造，將春季鮮嫩、肥美的食材搭配甘甜滋味來呈現萬物甦醒的春季意象；如烤物「燒烤明蝦佐蜂蜜芥末醬」，春季適逢產卵季節所以肉質更加甘甜、口感更加Ｑ彈的明蝦，搭配主廚獨門秘方醬汁蜂蜜芥末醬，襯托出春季鮮嫩甘美的氣氛。

此外，套餐中的主廚燒物特別推出「紅喉佐蘋果醬汁」，別於一般特以立鱗燒烹飪方式，為肥美鮮嫩的魚腹肉增添酥香口感層次，搭配手熬青森蘋果醬汁，口感鮮嫩肥美，並有著微酸帶甜的好滋味。