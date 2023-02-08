即將迎來西洋情人節，國泰飯店觀光事業慕軒飯店推出主題餐飲與住房專案，搶攻節慶商機。其中「戀慕微醺」雙人龍蝦碳烤海鮮拼盤，預付1000元訂金卽贈紅酒或白酒1瓶、限量提供手工甜品；業者加碼推出身分證優惠，同行兩人身分證字號同時有520三個數字，可享餐點85折優惠。福容桃園機捷A8店推出情人節住房專案，包含主題客房佈置和贈送告白蛋糕。

慕軒飯店館內的GUSTOSO餐廳，即日起至2月14日止，推出「戀慕微醺」雙人龍蝦碳烤海鮮拼盤，業者嚴選美國緬因州鮮甜脆口的龍蝦，還有軟嫩的挪威鮭魚、澎湖軟絲、馬祖淡菜，與肥美虎蝦搭配當季時蔬，以直火炭烤保留海鮮的鮮甜原味，灑上香氣濃郁的紅椒粉調味，最後於焦糖化的表面擠上能提升鮮味的檸檬汁，更能帶出海味的純粹美好。「戀慕微醺」平日以套餐式推出，假日則搭配自助式餐檯，推出季節性特色菜，像是添增伊比利元素的小點TAPAS與西班牙菜餚，讓情人們用異國美食歡度佳節。「戀慕微醺」雙人龍蝦碳烤海鮮拼盤每套3880元加1成服務費。

「好感時光」情人節住房專案，品牌會員享5％折扣，亞洲萬里通可累積點數。(國泰飯店觀光事業提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

福容桃園機捷A8店推出「愛戀微醺 花漾浪漫」情人節住房，專案加贈香醇紅酒及4吋告白蛋糕。(福容大飯店提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

另外，針對有住房需求的住客，飯店也推出「好感時光」情人節住房專案，甜蜜限定價6999元起，含自助式早餐、精選法式甜品馬卡龍香檳杯組，含帶有綜合花果香的「花果香氣泡酒」和有酸甜氣息綜合莓果元素的「粉紅氣泡酒」。品牌會員再享5％折扣，適用亞洲萬里通累積點數。周六與連續假期，每房需另加500元。

「好感時光」情人節住房專案，入住加贈法式甜品馬卡龍香檳杯組。(國泰飯店觀光事業提供)★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

福容桃園機捷A8店推出「愛戀微醺 花漾浪漫」情人節住房專案，每晚6399元起，可享玫瑰花、戀愛主題燈飾、閃光氣球等浪漫主題客房佈置，飯店還加贈香醇紅酒及4吋告白蛋糕，並提供蛋糕客製化留言服務，為情侶們打造獨一無二的浪漫情人節。

★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！