54歲美國男星比利庫達普（Billy Crudup）在Apple TV＋影集《晨間直播秀》中與2位好萊塢當紅女星珍妮佛安妮絲頓、瑞絲薇斯朋有大量精彩對手戲，更憑該劇奪得艾美獎和美國評論家選擇電視獎最佳男配角，今年也將以男主角身份領銜主演全新影集《明天會更好！》，今（8日）釋出完整預告。

《明天會更好！》講述由比利庫達普飾演一位充滿魅力的業務員「傑克」，他在復古和未來並行的世界裡，要帶領團隊推銷進駐月球的使用權，替客戶注入生命的新希望。影集中將著墨於每位業務員獨特的性格與銷售口才，以及有意了解這份銷售合約的客戶，透過買賣之間的對話，呈現人類對於未知不安、未來和寄託希望的重大依附。觀眾也將再次被比利庫達普極具說服力的魅力折服。

他帶領的業務團隊包含由影集《新聞急先鋒》艾莉森皮爾飾演的女業務員「默特爾」、演出《哈利波特－被詛咒的孩子》舞台劇的美國演員尼古拉斯波丹尼。曾出演《愛情藥不藥》及長期為《辛普森家庭》配音的漢克阿薩瑞亞，以及曾因《生存法則》而入圍奧斯卡最佳女配角提名的賈姬威佛都將加盟演出。該劇共10集，17日上線首播3集，每週五更新。