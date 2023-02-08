藍鈞天（左起）、張宇、李培禎3人都有2個孩子。（艾迪昇傳播提供）

女藝人李培禎主持播客節目《亮晶晶說故事時間》邀來好友前主播張宇、藍鈞天，3人家中都有2個孩子，聚在一起大聊育兒經，以及各自應付崩潰孩子的撇步。藍鈞天嘴甜說：「孩子吵鬧就讓他們聽《亮晶晶說故事時間》，馬上就安定下來。」

2位媽媽不約而同提到，當媽的特別容易自責，張宇曾因白天工作太多，沒時間陪伴兒子，半夜自責不是好母親，李培禎則因忙著照顧生病的小兒子，忽略了大兒子膝蓋擦傷，懊悔到無法睡覺，藍鈞天在旁吐槽：「兒子還是要讓他們堅強一點，不要太玻璃心啦！」

當小孩鬧情緒該怎麼辦，李培禎透露有時會利用繪本，藉由討論的過程，讓孩子理解生氣、難過時該如何處理。她也分享面對哭鬧的兒子，透過「關自己廁所」控制想發怒的情緒，當孩子惹她生氣時，她會對兒子說：「我現在很想打你，但打人是不對的，所以我現在要冷靜一下，到廁所獨處5分鐘。」後來孩子學會了這個方法，每當生氣時，也會喊需要冷靜，自己到房間穩定情緒。

張宇則說有陣子兒子天天失控狂哭，「他可以哭1小時，還一直哭到學校門口，只好帶回家」，甚至還冷戰不說話，她最後使出「約會」招數，單獨帶兒子出門吃牛排。慢慢開導才得知，兒子因為換了新老師，又因為張宇連續3天沒陪他睡覺，所以才用這樣的方式抗議。