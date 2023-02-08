響應聯合國國際女科日，國科會8日舉辦「無所不在的半導體，與『妳』共擘永續未來！」女科日活動』。中興大學教授何孟書（右）與主持人李喬琚（左）共同導讀最近受到全世界關注，由美國塔弗茲大學（Tufts University）教授Chris Miller所撰的熱點好書－《Chip War》（中譯：《晶片戰爭》）。（王英豪攝）

響應聯合國國際女科日，國科會8日舉辦「無所不在的半導體，與『妳』共擘永續未來！」女科日活動』。學員們專心聆聽講者說明。（王英豪攝）

響應聯合國國際女科日，國科會8日舉辦「無所不在的半導體，與『妳』共擘永續未來！」女科日活動』。物理教育學會理事長余進忠教授設計Semi Girl Lab動手認識半導體實作活動，實驗前說明實驗內容。（王英豪攝）

響應聯合國國際女科日，國科會8日舉辦「無所不在的半導體，與『妳』共擘永續未來！」女科日活動』。物理教育學會理事長余進忠教授設計Semi Girl Lab動手認識半導體實作活動，學員們親手操作LED及電晶體物理實驗，體驗積體電路的奇妙之處。（王英豪攝）

響應聯合國國際女科日，國科會8日舉辦「無所不在的半導體，與『妳』共擘永續未來！」女科日活動』。物理教育學會理事長余進忠教授設計Semi Girl Lab動手認識半導體實作活動，學員們親手操作LED及電晶體物理實驗，體驗積體電路的奇妙之處。（王英豪攝）

響應聯合國國際女科日，國科會8日舉辦「無所不在的半導體，與『妳』共擘永續未來！」女科日活動』。物理教育學會理事長余進忠教授設計Semi Girl Lab動手認識半導體實作活動，學員們親手操作LED及電晶體物理實驗，體驗積體電路的奇妙之處。（王英豪攝）

響應聯合國國際女科日，國科會8日舉辦「無所不在的半導體，與『妳』共擘永續未來！」女科日活動』。物理教育學會理事長余進忠（左一）教授設計Semi Girl Lab動手認識半導體實作活動，透過親手操作LED及電晶體物理實驗，讓與會者體驗積體電路的奇妙之處。（王英豪攝）

響應聯合國國際女科日，國科會8日舉辦「無所不在的半導體，與『妳』共擘永續未來！」女科日活動，呼應今年聯合國女科日以永續為主題，邀請女高中生及對半導體有興趣的民眾參加。透過與此領域表現傑出的科研產學女力對話交流，結合導讀、脫口秀及實作工作坊等活動，激發未來更多女性及學子在半導體連結永續議題上的參與、貢獻及努力。

理工youtuber理工蝦以脫口秀，建立參加者對半導體的認識。中興大學教授何孟書與主持人李喬琚共同導讀最近受到全世界關注，由美國塔弗茲大學（Tufts University）教授Chris Miller所撰的熱點好書－《Chip War》（中譯：《晶片戰爭》），期待讓與會者更深入瞭解半導體的發展史，以及處於國際地緣政治風暴中心的臺灣在其中扮演的關鍵地位。

物理教育學會理事長余進忠教授設計Semi Girl Lab動手認識半導體實作活動，透過親手操作LED及電晶體物理實驗，讓與會者體驗積體電路的奇妙之處。 期待鼓勵更多女性學子以半導體科研為職涯目標，為全人類永續共盡心力。