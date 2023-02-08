上品目前晶圓廠客戶陸續發包建廠，訂單穩定未見延後現象，營運能見度達上半年，在手訂單仍逾70億元；法人推估，今年營收可望延續雙位數成長。

不過，三福化（4755）、永光（1711）、南寶（4766）則因春節、下游客戶持續調整庫存等因素干擾，1月營收表現趨緩。南寶1月營收11.9億元，年減27.2％；永光1月營收5.52億元，年減35％；三福化1月營收3.58億元，年減38.97％。

氟素設備廠上品半導體營運比達8成，晶圓廠擴產資本支出計畫推進，帶動氟素內襯設備、槽車、管線需求，去年前三季獲利年增87.3％，EPS 16.15元；全年營收61.38億元，年增59.9％。

有鑑美國當地化學品發展與國內相比落後5～6年，具一定發展潛力，上品持續深化北美市場，目前客戶美國建廠已開始發包，預估今年北美營收比可望達25～30％。

南寶表示，今年總體和外部環境不確定性高，且去年營收大幅躍進，墊高比較基期，但仍以穩健成長為衝刺目標。除鞋材接著劑業務仍屬所有產品線中成長動能最強，也將拓展電子、軟性包裝材料等接著劑產品應用利基領域。

永光指出，受制春節及全球經濟趨緩、通膨影響，需求仍顯不佳干擾，1月產品營收全面走跌；其中，特用化學品、色料化學品營收年減44％、38％，其次為電子化學品年減31％，碳粉、醫藥化學品年減10％、13％。