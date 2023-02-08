開春報喜，台灣大哥大再獲國際永續機構肯定！繼連續6年入選DJSI最高榮譽「世界指數」（DJSI World），獲全球電信業前三名的佳績後，今(8)日更6度獲國際永續評比機構S&P Global發行之2023永續年鑑 ( The Sustainability Yearbook 2023) 評定為世界TOP 5%企業，位列電信產業前三，在全球超過61大產業、7,800家大型企業中脫穎而出，顯示台灣大哥大持續於永續作為深耕精進，努力國際有目共睹。

台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大身為全球ESG先鋒，將永續治理作為公司營運最高指導原則，並率先同業將「永續發展委員會」提升為董事會層級之功能性委員會，由上至下擴大永續治理的高度與廣度，同時延攬國際電信專業人士擔任獨立董事，獨立董事席次占比過半更創電信業先例。台灣大也積極參與國際永續倡議，接軌全球趨勢，以世界級標準自我鞭策，發揮驅動產業更加重視永續經營的影響力。不僅為全台首家加入RE100的電信業者，並承諾2040年全公司達到100%使用再生能源，同時向科學基礎減碳目標倡議組織（Science-Based Targets initiative, SBTi）提交2050年淨零排放的承諾 (Net-Zero Commitment)，今再獲國際永續年鑑肯定，也盼台灣大全員能繼續發揮永續續航力，為台灣、為世界打造更美好的未來。

台灣大哥大作為業界ESG先驅，率先加入RE100並承諾2050年達到淨零碳排。 （圖/業者提供）

同步國際高標準 台灣大多方衝刺淨零碳排

持續深耕 ESG，台灣大同步國際高標準全面發展。在環境面，除了持續朝零碳企業大步邁進，以「台灣大綠能、永續大未來」為核心主軸，率先於2017年加入國際永續倡議組織Global Enabling Sustainability Initiative(GeSI)，連任兩屆理事會成員，發揮國際影響力。2018年導入TCFD，評估氣候風險所增加之財務衝擊，2022年起並加入國際組織Sustainability Leaders Council (SLC)，聚焦生物多樣性議題(Biodiversity)與10到12位全球政府代表、企業領袖，探討創新解方。同時多年攜手利害關係人推動循環經濟，迄今已回收25.7萬支手機，延長生命週期。此外，更在營運過程中落實永續發展，電信獨賣具環保材質的Nothing Phone (1)綠手機，號召民眾響應綠色消費。

台灣大也連續6年推動創新綠能公益專案「種福電」，串聯供應商、消費者，一起用綠電擴大愛心，為地球創造乾淨能源的同時，亦能幫助公益團體維持穩定收益；至今累計參與捐款總人次破萬，實募金額達2,865萬元，累計建置524.7 kW太陽能系統，預估20年累積收益可達7,285萬元及產生1,110萬度綠電，減碳效益超過5,778公噸，相當於近15座大安森林公園年吸碳量，協助6家公益團體獲20年穩定收益。

台灣大深植社會面 對內珍惜人才 對外持續結合科技本業提創新公益作為

在社會面，台灣大視人才為企業根本，推出「人才高學力 職場心動力TWM Human OS Upgrade v.2022」計畫，調升起薪增幅超過7%，平均年薪達18個月，並強調以「學力」為衡量人才的標準。台灣大更打造幸福職場，以良好福利作為員工最佳後盾，除每月可申請10天彈性居家上班、彈性上班等人性化政策外，懷孕員工還可享整個孕期及生產後有薪給假高達77天，員工若育有6歲以下子女每年再領1萬元育兒津貼，最高共可享12萬元福利金。

對外，台灣大持續結合企業科技核心，以「用科技擁抱愛」為主軸，發展超過20項社會參與專案，內容涵蓋社區關懷、科技公益、科技共融，以及社會急難應變等多元面向服務，讓科技種子持續在偏鄉發芽，包含在疫情最嚴峻期間啟動「一人一平板 停課不停學」募捐活動，與7家NPO為弱勢學生發起2波平板募集，讓偏鄉學童有設備參與遠端教學，總計捐助2,257台平板；隨後更推動「二手平板手機捐贈偏鄉」專案，號召消費者回收手機和平板，除延長產品生命週期，更讓偏遠地區、原民山區等特殊狀況的孩子擁有數位平權的權利。