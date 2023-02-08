葡萄牙巨星C.羅納多（Cristiano Ronaldo）降臨沙烏地阿拉伯聯賽，他的新東家艾納斯命令後衛馬杜（Abdullah Madu）把隊長臂章交給C羅，又叫中場馬沙利波夫（Jaloliddin Masharipov）讓出自己的7號球衣給C羅，馬沙利波夫因此改穿77號球衣。不斷有媒體和網路傳言艾納斯球員對於C羅的不滿，然而馬沙利波夫挺身出來闢謠，聲稱隊友們都是歡迎C羅的。

馬沙利波夫告訴《每日快報》說：「如果交給其他球員來而不是給C羅擔任隊長，那反而會有點怪。我們都有預期會是這樣，我們的隊長心甘情願交出了隊長臂章給C羅，我認為這是最好的結果，沒有別的選擇了。」

至於被迫讓出7號球衣，馬沙利波夫也沒有任何不滿，「自從C羅來了，不斷有謠言說我想離隊，那都不是事實。許多人問過我會不會讓出7號球衣給C羅，我說當然了，怎麼可能不給呢，他可是C羅，世界上最強的兩個足球員之一，他理當獲得尊重，毫無疑問，我絕對沒有怨言。」

C羅在聯賽的首顆進球也終於出現，他本月初對戰艾法特，於下半場補時階段靠著12碼罰球破門，幫助艾納斯以2比2驚險逼平。C羅幾天前也和家人與幾位好友歡慶自己的38歲生日（2月5日），那顆12碼罰球正好做為他的生日禮物。