日前大陸四川省有名才19歲的彝族女孩，因被家人提醒要記得回家過年，豈料，她回到家後，竟然在自己不知道的情況下，被家人安排相親，並且從相親到出嫁僅花了3天時間，她也無奈表示，「家人已收了男方約130萬元禮金」，只好答應出嫁；對此網友看傻表示「被賣了吧」、「如同商品一般了」。

大陸四川省日前有名19歲彝族女孩被家人提醒要回家過年，沒想到，女孩一回到家後，在不知道的情況下被家人安排相親，且女孩第一次和對方見了面，到了第三天2人竟然就結婚了，女孩也表示，「家人已經收男方的30萬元人民幣(約新台幣130萬元)禮金」，迫於一些原因之下，女孩只好答應出嫁，最後在近百人的「送嫁」開心隊伍中，只有當新娘的女孩笑不出來。

有名19歲女子相親到結婚僅花了3天，就因女孩父母已收了禮金，她只好答應出嫁，網友也則表示「被賣了吧」。（翻攝自微博）

消息在網路上曝光後，網友分留言表示「被賣了吧」、「建議第四天離婚」、「這哪是相親啊，這是被賣了」、「可憐，戀愛都沒談過，也沒有嫁給愛情」、「趁著小姑娘什麼都不懂的時候，騙人走入婚姻」、「如同商品一般了，唉」、「這是被父母30萬賣了」、「以前只在小說裡看的到賣女，如今看到真的了」、「收了30萬禮金，只能出嫁，這和買賣人口有多大區別？」。