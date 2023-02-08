影帝周潤發（發哥）出道近50年形象正面，還是三屆金像獎和兩屆金馬獎影帝得主，淡出螢光幕後，他常被捕捉到打扮輕便、頭髮全白的狀態。近日，周潤發接受時尚雜誌的邀請，與香港擊劍國手張家朗一起登上封面，瀟灑又帥氣的模樣被網友大讚。

周潤發日前接受香港《Vogue》雜誌邀約，與擊劍國手張家朗展開一段對談，只見周潤發染著黑髮、梳著油頭，身穿筆挺的黑色西裝外套和長褲，凸顯壯碩、勻稱的身形，整個人彷彿回春，就算站在小42歲張家朗的身邊，都看不出已邁入老年，被網友留言盛讚：「感覺一直活得非常的年輕」、「雖然67歲了，但是根本無法表現在臉上」、「發哥好有型」、「永遠的超級偶像」、「還是那麼帥」。

兩人剛見面時，身為前輩的周潤發，完全沒有天王架子，謙虛地對張家朗說：「終於見到了我的偶像！」他表示對張家朗的高超劍術印象深刻，曾目睹對方在奧運金牌賽廝殺的帥樣，一度想衝去學擊劍。而張家朗首次見到巨星，面露緊張的情緒，周潤發為了幫忙緩解，打趣地說：「我很少要抬頭看人的…有人竟然比我高」，原來張家朗身高193公分，在體壇有「193劍神」的封號，身高185公分的周潤發難得遇到比自己高5公分的人。

張家朗則透露，初次看到周潤發時，心裡一度難以置信，「因為通常都是在電影裡到他」，也分享第一部看過周潤發的作品是《賭神》，周潤發妙回：「想看到我的話，有空時去登山就會看到我了！」

周潤發息影多年難得復出拍時尚雜誌，他坦言過去很少拍封面，也淡忘上次是什麼時候，所以這次是很難能可貴的機會，「很難得有你（張家朗）的邀請」，謙虛地把把全部的功勞歸給張家朗；張家朗則讚美周潤發很懂得拿捏節奏，讓不擅長說話的自己感到安心、舒服。