現在許多年輕人只想當躺平族，對於工作或是買房、買車等沒有太大期望。一位29歲女子表示，月收4萬元的她對未來毫無期待，只求不要有災害發生，雖然家人認為不該在這個年紀就選擇安逸，但她還是一點也不想往上爬。不過許多網友發現，女子生活相當平淡，保險也由家人協助保好、繳清，紛紛直呼「平靜才是最貴的」。

原PO在Dcard發文表示，29歲的她毫無上進心，對未來毫無期待，只求不要有災害，做著月領4萬的工作一點也不想往上爬，該有的保險也已由家人協助繳清。雖然原PO無時無刻收到來自家裡的指責，認為不該在該努力的年紀選擇安逸，但她還是選擇平淡度過。

原PO感嘆，「我就懶、就沒動力」，但還是忍不住生出對家人、對自己的罪惡感，直言未來等到50歲回首過去，一定會對於現在頹廢消沉的自己感到後悔，但還是沒有要努力的想法。

對此，許多網友紛紛回應，「相信我，平靜才是最貴的」、「人生只有一次，這樣過也行啊，當未來哪天不能再安逸，不得不去做的時候，就會有力量在背後推著你前進了」、「工作本來就是拿錢而已，退休後什麼都不是，不用有什麼抱負吧。反倒是自己的興趣要多花點時間，退休後還能搞很久」。