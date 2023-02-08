美國總統拜登7日晚間的國情咨文演說才強調要和共和黨人合作，不過這項願景目前看來還是白日夢，演說中他談到美國債務等內政議題時就被共和黨人當場噓爆，極右派眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）更在台下大喊「騙子！」，還比倒讚。
美國總統拜登7日在國情咨文演說開場中即向共和黨人遞橄欖枝，強調尋求合作，不會為戰而戰，不過英國《每日郵報》（Daily Mail）評論，他的念想將成為「白日夢」，因為在演說45分鐘後，他就被台下的共和黨人噓爆。
綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「國會山莊報」（The Hill）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，拜登當時在談論美國債務問題，稱部分共和黨人希望聯邦醫療保險（Medicare）及社會安全倒退，這番指控激怒共和黨人，引發台下一陣噓聲，他後方的共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也搖頭。
拜登似乎不受到噓聲影響，「任何懷疑的人，來我的辦公室，我會給你一份提案副本。」
共和黨極右派眾議員葛林則數度起身大喊「騙子」，還豎起食指對拜登比手畫腳，甚至比倒讚。
拜登強調他說的是部分共和黨人，稱自己不介意討論。
台下共和黨人噓聲仍不間斷，他們打斷拜登演說，要他說出名字，拜登強調出於禮貌，他不會透露名字，但確實「有人」提議。
台下仍持續出現「騙子」呼聲，不過後續逐漸平息，麥卡錫也輕輕搖頭，似乎示意同僚停止。
文章來源：Republicans BOO Biden, MTG calls him a 'liar' and Kevin McCarthy shakes his head as President claims GOP wants to 'sunset' Medicare and Social Security in State of the Union where he barely mentions China and spars with hecklers
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