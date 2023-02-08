美國總統拜登7日晚間的國情咨文演說才強調要和共和黨人合作，不過這項願景目前看來還是白日夢，演說中他談到美國債務等內政議題時就被共和黨人當場噓爆，極右派眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）更在台下大喊「騙子！」，還比倒讚。

美國總統拜登7日晚間的國情咨文演說中被共和黨人噓爆、砲轟「騙子！」。

美國總統拜登7日在國情咨文演說開場中即向共和黨人遞橄欖枝，強調尋求合作，不會為戰而戰，不過英國《每日郵報》（Daily Mail）評論，他的念想將成為「白日夢」，因為在演說45分鐘後，他就被台下的共和黨人噓爆。

綜合美國有線電視新聞網（CNN）、「國會山莊報」（The Hill）、英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，拜登當時在談論美國債務問題，稱部分共和黨人希望聯邦醫療保險（Medicare）及社會安全倒退，這番指控激怒共和黨人，引發台下一陣噓聲，他後方的共和黨籍眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）也搖頭。

拜登似乎不受到噓聲影響，「任何懷疑的人，來我的辦公室，我會給你一份提案副本。」

拜登國情咨文演說激怒共和黨人，共和黨極右派眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在台下大喊「騙子！」。

共和黨極右派眾議員葛林則數度起身大喊「騙子」，還豎起食指對拜登比手畫腳，甚至比倒讚。

拜登7日國情咨文演說激怒共和黨人，共和黨極右派眾議員葛林（Marjorie Taylor Greene）在台下大喊「騙子！」，還比倒讚。（圖／路透社）

拜登強調他說的是部分共和黨人，稱自己不介意討論。

台下共和黨人噓聲仍不間斷，他們打斷拜登演說，要他說出名字，拜登強調出於禮貌，他不會透露名字，但確實「有人」提議。

台下仍持續出現「騙子」呼聲，不過後續逐漸平息，麥卡錫也輕輕搖頭，似乎示意同僚停止。