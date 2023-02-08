專為工業物聯網及自動化通訊遠距抗干擾傳輸而設計，普萊德領先業界推出EtherCAT光纖網路轉換器（IECC-210-KIT），獨特整合工控EtherCAT通訊、可抽換光纖SFP以及乙太網路通訊介面，突破市面EtherCAT通訊設備僅100公尺傳輸距離，本產品適用任何型態的網路拓樸，可彈性更換SFP模組，使EtherCAT轉光纖通訊最遠達60公里。此產品套裝組合包含發送器和接收器，採用直流9V到48V雙電源輸入，在自動化工廠作業線能直接連結機械手臂和高速自動設備，滿足工控市場長距離網路穩定連線的需求。

此外，為持續提升網路產品資安防護能力，普萊德亦推出802.3bt乙太網路供電器系列（UPOE-800G，UPOE-1600G，UPOE-2400G），全面升級支援SSHv2、TLSv1.2、SNMPv3加密，提供最高95W PoE供電，具備多項PoE電力管理專利，並支援普萊德CloudViewer App雲端化監控和UNI-NMS智慧化中央網管平台，管理者能安全且效率化地集中管理乙太網路供電器以及所連接的PoE受電設備狀態，利於數位安全監控系統、電話客服系統、無線網路分享服務等應用。