據新浪財經報導，2022年杭州網路零售額首次突破兆元規模、達到1兆496億元（人民幣，下同），這個數字也占了浙江省年度網路零售額的38.8％。根據浙江省商務廳資料、全省去年網路零售額為2.7兆元、年增率7.2％，占全大陸總量約1／13。

從浙江省內情況來看的話，杭州網路零售額排第一，金華市則名列第二，去年實現4223億元、年增6.8％。而統計目前杭州共有電商平台128個、平台網店超過1250萬家，「獨角獸」企業39家、「準獨角獸」企業317家。

去年杭州提出「高起點再出發」，打造「新電商之都」，並發布促進新電商高品質發展的若干意見後，積極推廣直播電商等新業態是杭州近年電商反覆運算升級的主要發力點之一。

根據杭州市商務局數據顯示，全市有綜合類、垂直類頭部直播平台32家、近5萬名主播，讓直播相關企業註冊量超過5000家、名列全大陸第一，進而帶動就業超過100萬人。