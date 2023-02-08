光啟高中寒假技職營隊，培訓近200名國中選手。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

一年一度的國中技藝教育技能競賽即將展開，各學校均全力的展開選手培訓工作。桃園市光啟高中利用寒假期間為新北市及桃園市合作國中學校選手實施為期4天的競賽培訓工作，共有新北市國中15校15職類102名選手及桃園市5校12職類82名選手參與培訓工作，校長鄒紹騰以「知識改變命運，技能成就未來」勉勵選手。

光啟高中寒假技職營隊，培訓近200名國中選手。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

光啟高中寒假技職營隊，培訓近200名國中選手。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

校長鄒紹騰特別以「知識改變命運，技能成就未來」勉勵所有參與培訓的選手，他談到110學年度桃園市國中技藝競賽工業類計有鉗工組、車床組、機械識圖與製圖組、基本室內配線組、基本電子應用組、汽車組、機車組，光啟高中培訓的合作國中選手，除了室內配線獲得第二名外，其餘各組第一名均是光啟高中所培訓。

鄒紹騰也提到，另外培訓林口國中王駿賢及楊俊詠同學參與第52屆全國技能競賽北區技能競賽青少年組電器裝配更榮獲電器裝配第1名及第2名，全國賽獲得第五名佳績。

光啟高中寒假技職營隊，培訓近200名國中選手。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

光啟高中寒假技職營隊，培訓近200名國中選手。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

鄒紹騰說，110學年起桃園市政府教育局為鼓勵學生技能教育養成，特別頒發前三名競賽獎金，分別是第一名20000元、第二名12000元、第三名10000元，今年四至六名更加發禮券。讓整個競賽強度提昇，感謝教育局對技職教育的重視。

光啟高中寒假技職營隊，培訓近200名國中選手。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

光啟高中寒假技職營隊，培訓近200名國中選手。(校方提供／蔡依珍桃園傳真)

鄒紹騰勉勵學子，除了好的技術養成，也要健全品格，讓自己更具備未來職場競爭力與適應力，更鼓勵同學「選技職，好好讀，有前途」。