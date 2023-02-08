網友傳出一張疑似為Luie被壓在廢墟中，只剩下一截手臂外露的恐怖照片，但當地媒體表示還無法確認為Luie本人。(圖／取自mislina harmankaya推特)

土耳其6日連續2次規模7.5以上強震，數十萬棟房屋倒塌，死亡超過1萬人，一名土耳其電競女選手Luie在震後就此失聯，朋友撥打數十通電話都無人回應，男友趕赴Luie住所一看後崩潰，因為Luie被壓在廢墟中，只露出一截手臂在外。

地震發生後，土耳其《特戰英豪》(Valorant)女選手Luie(本名Gizem Harmankaya)就此音訊全無，朋友和隊友瘋狂打手機和臉書電話，但過了多個小時，Luie仍未接聽，親友則在推特上轉發消息，拜託認識的人趕快去查看狀況，其男友得知後，也立刻趕赴Luie住所。

gizem harmankaya eli görünüyor telefon açıldı ses yok hatlar gitti lütfen yardım yollayın kahrmanmaraş ebrar k blok lütfen birileri bişeyler yapsın halla yaşıyor #Kahramanmaras #seferberlik #Turkey #AFAD #sondakikadeprem #deprem pic.twitter.com/jXfKNtcxdu — mislina harmankaya (@AsabikraIice) February 7, 2023

未料抵達現場後，公寓早已倒塌，只見Luie被壓在廢墟中，露出一截手臂在外，更讓人心碎的是，Luie的手勢疑似是正要打電話，但瞬間就被活埋。男友稱不確定Luie是否還活著，但觸摸其手臂，相當冰冷，崩潰不已。

該張照片流出後，被土耳其多名公眾人物轉發，引發熱烈討論，有網友表示，Luie受困已經超過1天，情況相當不樂觀，但當地電競媒體「DOT ESPORTS」表示，有接獲相關消息，但目前相當混亂，對於照片中被壓在廢墟底下的是否為Luie本人還需要查證，唯一可以確定的是，Luie至今已失聯超過36小時，而Luie本人的臉書最後PO文則是地震發生前6個小時，分享自己去玩雪的照片，不少網友也紛紛在底下留言「希望妳沒事」、「等妳的好消息」。