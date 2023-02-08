索羅門群島人口最多的馬萊塔省議會昨天通過不信任投票，罷黜省長蘇達尼。蘇達尼的顧問今天表示，反對派取得省議會的多數席次。蘇達尼向來直言批評索國與中國的關係。

路透社報導，蘇達尼（Daniel Suidani）的政治顧問塔利菲魯（Celsus Talifilu）今天接受訪問時表示：「馬萊塔省（Malaita）若成立新政府，將會支持聯邦政府的親中立場。」

塔利菲魯說：「馬萊塔省若成立新政府，我們猜想新政府首要之務就是發表某種認可中國的公開聲明。」

他指出，不信任動議的合法性，有待法院裁定。

蘇達尼不僅長期批評中央政府深化與中國關係的做法，也直言反對索羅門政府2019年在外交上承認中國、並與台灣斷交的決定。

蘇達尼禁止中國企業進駐馬萊塔省，並接受美國提供的發展援助。他曾在台灣接受過治療。

索羅門中央政府一名發言人今天表示，議會通過不信任案後，現在已經在討論新省長人選。

這名發言人說：「一旦提名拍板定案，議長將召開會議，可能會落在本週五（10日），針對新省長人選進行表決。」

在蘇達尼和其支持者申請延後不信任案表決、等待法院裁定而杯葛投票的情況下，議會一致通過蘇達尼不信任案。塔利菲魯說，法院後來駁回此申請，但其他法律行動仍在進行中。

當地爆發小規模抗議行動，警方以催淚瓦斯驅離群眾。塔利菲魯表示，蘇達尼的支持者已經返家。昨天也爆發類似的小型衝突。

這名發言人表示，在馬萊塔省政權轉移期間，中央政府已出動更多警力前往馬萊塔省維持法律秩序。