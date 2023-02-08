據了解，張高祥以太太的名字即在2010年購入「元大一品苑」14樓戶，不過當時該交易並未有實價登錄，而去年10月則是加碼買進樓下的13樓戶。

實價登錄顯示，屋齡12年、總戶數57戶的「元大一品苑」自實價登錄上路十年來，僅有8件交易，單價行情約介於每坪129～168萬元間，最近一次交易是2018年12月的5樓戶成交每坪150萬元，在此之前最高單價為2018年8月交易的12樓戶，每坪168萬元。

「元大一品苑」總樓高23層，因鄰近博愛特區總統官邸，基於國安考量，15樓以上臨博愛路的戶別，只能設置封閉式窗戶，只具採光功能但無法通風，但15樓以下的戶別則不受此限，因此新成交的13樓戶具備高樓層視野，又能開窗通風，因此創下實價以來的最高單價並不意外。

事實上，近年不少豪宅買方多是來自同社區加購，包括同樣也是「元大一品苑」的住戶維他露集團邵家，原本持有13樓戶，2017年時再以約1.3億元買進3樓戶；虹光集團宋家陸續買下「西華富邦」3戶；頂新集團魏家和潤泰集團尹家，也分別陸續買進自家作品「頂禾園」和「松濤苑」，都顯示出豪宅屋主的置產佈局頗有「喜歡就加購」的收藏習慣。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，豪宅屋主經商多看重運勢氣場，對於自宅入住後事業、健康氣順運佳，且熟悉生活圈，鄰居有意出售還會再加購，擴大家業，為子女置產，豪宅同社區陸續加購，也成為富豪購置豪宅的模式之一。