李奕農指出，從新案的推案量、新案的去化量、新案剩餘量以及二手的待售量這四項數據來看，前幾年房市大賣，幾乎都在預售階段賣完，2023年不會面臨成屋的賣壓，市場上不少人期待的房價下跌，雖然已有不少不利因素出現，但還沒有整體經濟暴跌或成屋賣壓出籠這樣的「東風」，即使降價也只是零星，預期今年房價仍是盤整的狀況。

近二年每年預售屋推案量約12～13萬戶，新成屋推案量每年約僅1～2萬戶，顯示近年預售屋熱賣，大部分個案在預售階段皆已賣光。雖然目前市場景氣轉冷，不過多數建商選擇延後推案、或等房屋蓋好好再銷售，目前推案不易有明顯降價。經過年預售推案延後的累積，二年後推案量提高，房價就會出現明顯下跌。

中古屋市場方面，目前待售量與近年平均值接近，就重要觀察指標為「委售比」，即待售量跟該縣市的總房屋數來相比，2022年的5月的委售比在1.2％～2.7％的低點盤旋，但是後續賣壓出現，委售比上升。的11月台中的委售比來到3.7％，已逼近歷史高點3.9％。代表之前台中房價大幅攀升，很多是投資客購買，未來的賣壓會比較重。